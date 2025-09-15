A organização da Volta a Espanha cancelou as cerimónias protocolares na praça de Cibeles por «motivos de segurança», devido aos protestos pró-Palestina, mas os vencedores não deixaram de celebrar.

João Almeida e os outros ciclistas fizeram a festa com uma cerimónia de pódio no parque de estacionamento de um hotel em Madrid.

O staff das equipas Visma-Lease a Bike, UAE Emirates, Lidl-Trek e Q36.5 improvisou, com umas arcas frigoríficas, uns degraus de pódio, e colocou um cartaz da Vuelta como pano de fundo.

Almeida recebeu um prémio pelo segundo lugar, ao lado do campeão Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que ouviu o hino dinamarquês e foi aplaudido. Já Thomas Pidcock (Q36.5), terceiro classificado, trouxe até os cães para a cerimónia improvisada.

Além disso, também houve o tradicional banho de champanhe.

A UAE Emirates, onde alinha João Almeida, recebeu o prémio de melhor equipa, no pódio improvisado. Também subiram ao palco Jay Vine (UAE Emirates), rei da montanha, Mads Pedersen, que juntou a camisola dos pontos da Vuelta à do Giro, e Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), o melhor jovem.