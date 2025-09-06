VÍDEO: o apoio incrível dos portugueses a João Almeida na subida ao Angliru
Ciclista da UAE contou com força lusa para bater Vingegaard na mítica subida nas Astúrias
João Almeida, ciclista português da UAE, triunfou no mítico Angliru, esta sexta-feira, na 13.ª etapa da Vuelta e tornou-se n o 13.º português a vencer uma etapa na Volta a Espanha.
Para atingir este feito histórico, neste pico Astúrias, o ciclista contou com um forte apoio de portugueses, que fizeram questão de marcar presença e prestaram apoio ao ciclista português da UAE.
Um dos grupos de apoio, o «Lingrinhas Team», partilhou nas redes sociais os vídeos da passagem de Almeida com Jonas Vingegaard, atual camisola vermelha, no Angliriu.
Na etapa deste sábado, também nas Astúrias, e com chegada no montanha, em Lagos de Somiedo, volta a ser esperado muito apoio ao ciclista luso, que neste momento é segundo da geral, a 46 segundos do líder, o dinamarquês Vingegaard.
Ora veja os vídeos do apoio ao português: