João Almeida, ciclista português da UAE, triunfou no mítico Angliru, esta sexta-feira, na 13.ª etapa da Vuelta e tornou-se n o 13.º português a vencer uma etapa na Volta a Espanha.

Para atingir este feito histórico, neste pico Astúrias, o ciclista contou com um forte apoio de portugueses, que fizeram questão de marcar presença e prestaram apoio ao ciclista português da UAE.

Um dos grupos de apoio, o «Lingrinhas Team», partilhou nas redes sociais os vídeos da passagem de Almeida com Jonas Vingegaard, atual camisola vermelha, no Angliriu.

Na etapa deste sábado, também nas Astúrias, e com chegada no montanha, em Lagos de Somiedo, volta a ser esperado muito apoio ao ciclista luso, que neste momento é segundo da geral, a 46 segundos do líder, o dinamarquês Vingegaard.

Ora veja os vídeos do apoio ao português: