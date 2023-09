A 11.ª etapa da Volta a Espanha bicicleta foi ganha pelo espanhol Jesus Herrada, que levou a melhor após uma longa fuga que o pelotão não fez muito por anular.

Em termos de classificação geral, a etapa não mexeu no topo e a camisola vermelha continua com o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma), com os outros favoritos a manterem as distâncias relativas, poupando esforços para as subidas do fim de semana.

João Almeida continua em sexto, a 2m16, com o top-10 a incluir ainda potenciais vencedores da Vuelta como Ayuso, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard.

Os outros portugueses em competição perderam tempo para o pelotão na etapa e atrasaram-se um pouco, com exceção de André Carvalho (Cofidis), que subiu quatro lugares.

Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) é agora o 42.º e Nélson Oliveira (Movistar) o 50º. André Carvalho segue em 146.º e Rui Oliveira em 157.º.

Nesta quinta-feira corre-se a 12.ª etapa, entre Òlvega e Saragoça, na distância de 150,6 km.