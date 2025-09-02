Vuelta: Jay Vine vence décima etapa e Vingegaard veste de vermelho
João Almeida mantém a distância para o dinamarquês e continua no terceiro posto da classificação geral
Jay Vine foi o vencedor da décima etapa da Volta à Espanha que ligou o Parque de la Naturaleza Sendaviva a El Ferial Larra Belagua esta terça-feira ao longo de 175.3km.
O ciclista da UAE Team Emirates fez parte da fuga de 30 ciclistas que marcou esta etapa. Este grupo acabou por partir antes do final, com uma contagem de primeira categoria e o australiano foi o mais forte, mesmo quando teve de responder ao ataque de Pablo Casrtillo a sete quilómetros do final.
Jay Vine vence assim pela segunda vez nesta edição da Vuelta e aumenta a distância como líder da classificação da montanha, levando já 46 pontos conquistados, seguido de Louis Vervaeke com 23 e Juan Ayuso com 20.
Ayuso e Berg tentaram ajudar Almeida no grupo dos «favoritos»
Enquanto havia ataques na frente da corrida, João Almeida seguia com Vingegaard e Traeen no pelotão e, desta vez, Juan Ayuso ajudou mesmo o ciclista português. O ciclista espanhol durou cerca de dois quilómetros até ser rendido por Berg.
No entanto, Almeida acabou por ficar sozinho e mesmo assim tentou «abanar» o pequeno pelotão onde seguia. Vingegaard, rival direto do português tinha a ajuda de Jorgenson e o norte-americano impediu qualquer saída do português na última subida da etapa.
Vingegaard conquista camisola vermelha, Almeida segue em terceiro
O ciclista dinamarquês acabou por sorrir no final da etapa, depois de ter ganho tempo suficiente a Traeen e vai vestir a camisola vermelha na etapa desta quarta-feira. O norueguês caiu para o segundo lugar, à frente de João Almeida (a oito segundos) que segue no terceiro posto da classificação geral da Vuelta mantendo os 38 segundos de distância para Vingegaard.
Sete contagens de média montanha e 157.4km que começam e acabam em Bilbau
A 11.ª etapa da Volta à Espanha fica marcada por várias contagens de montanha, cinco de terceira categoria e duas de segunda categoria. Os 157.4km vão começar e acabar na cidade do País Basco de Bilbau.