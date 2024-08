Vários ciclistas da UAE Team Emirates que participam na Volta a Espanha, entre os quais o português João Almeida, foram multados em cerca de 523 euros (500 francos suíços) e penalizados em 15 pontos no ranking mundial.

A sanção deve-se ao uso de uma camisola, na primeira etapa, diferente daquela que a equipa apresentou em Lisboa, na quinta-feira, algo que não foi permitido pelo União Internacional de Ciclistas (UCI).

João Almerida, Filippo Baroncini, Issac Romero del Toro, Pavel Sivakov, Adam Yates, Brandon McNulty e Marc Soler foram os sete ciclistas sancionados pelo júri da corrida, ao passo que Jay Vine foi o único que escapou ao castigo, isto porque não marcou presença na apresentação.

O diretor desportivo Marco Marcato também foi multado no mesmo valor dos ciclistas.

A UAE Team Emirates subiu a palco com uma camisola relativa a uma edição especial para assinalar as conquistas de Tadej Pogacar, que recentemente conquistou o Giro d'Italia e o Tour de France. O equipamento tinha detalhes em rosa e amarelo na zona do peito e nas mangas, relativo às duas provas.

Pogacar, refira-se, não está presente na Vuelta. João Almeida e Adam Yates são os líderes da equipa, que esteve em grande na primeira etapa, graças à vitória de Brandon McNulty.