João Almeida venceu esta sexta-feira a 13.ª etapa da Volta à Espanha que terminou com uma subida ao mítico Angliru.

O ciclista português passou na linha da meta à frente Vingegaard, líder da classificação geral, e mantém o segundo lugar, atrás do dinamarquês.

