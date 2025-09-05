Ciclismo
Há 27 min
Vuelta: João Almeida vence no mítico Angliru
Ciclista português foi o primeiro na 13.ª etapa da Volta à Espanha à frente de Vingegaard
João Almeida venceu esta sexta-feira a 13.ª etapa da Volta à Espanha que terminou com uma subida ao mítico Angliru.
O ciclista português passou na linha da meta à frente Vingegaard, líder da classificação geral, e mantém o segundo lugar, atrás do dinamarquês.
