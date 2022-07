José Neves é o único ciclista da W52-FC Porto que vai alinhar na terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, que lidera neste momento, confirmou à agência Lusa o diretor da corrida, Paulo Couto.

A organização da prova foi notificada pelo colégio de comissários de que só José Neves poderia participar no contrarrelógio deste sábado, dado que os restantes ciclistas estão suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).

Ricardo Vilela, Joni Brandão, João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre e José Gonçalves são os outros ciclistas da W52-FC Porto em competição.

Recorde-se que oito ciclistas e dois elementos do staff da equipa foram suspensos preventivamente na sexta-feira pela ADoP no âmbito da operação «Prova Limpa». Os envolvidos estão afastados durante 120 dias, um período que pode ser prolongado «dada a complexidade do processo». Contudo, podem, recorrer da suspensão, nomeadamente para o Tribunal Arbitral do Desporto.

A equipa tencionava alinhar neste sábado com todos os ciclistas no contrarrelógio de 29,1 quilómetros, disputado em Resende.

Neves lidera a classificação geral com 35 segundos de vantagem sobre André Cardoso (ABTF-Feirense), segundo posicioando, e 01.13 minutos sobre Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), terceiro.