A segunda fase da cidade desportiva do Sp. Braga, aprovada esta terça-feira em assembleia-geral extaordinária da SAD por 99,999 por cento, sem qualquer voto contra e apenas uma abstenção, terá um custo global de 26 milhões de euros, dividido por três fases. A obra já foi adjudicada, arranca ainda este mês e deverá estar concluída em dezembro do próximo ano.

Neste prazo não está incluído o Estádio do Centenário, que acolherá as equipas B e a feminina. A infraestrutura, cujo projeto foi aprovado também por larga maioria (apenas duas abstenções), terá um custo previsto a rondar os 6 milhões de euros. Esta obra ainda não foi adjudicada, não havendo uma data definida para a realização. «Será adjudicada pela SAD no momento que esta considere oportuno, em função da evolução da sua atividade», lê-se em comunicado.

A construção dos equipamentos, que incluem, por exemplo, o pavilhão multiusos, custará 16,9 milhões de euros. A este valor acresce um custo adicional de 3 milhões de euros para o equipamento das áreas desportivas e a aquisição de equipamento necessário à área residencial, que será dotada de 49 quartos, à area de restauração e e lazer, à loja do associado e à Sp. Braga Store, bem como a outros serviços e espaços e administrativos.