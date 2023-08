A Índia tornou-se esta quarta-feira no quarto país a chegar à lua, depois dos Estados Unidos, da China e da antiga União Soviética, depois da sua sonda Chandrayaan ter aterrado com sucesso no satélite da Terra.

O local de pouso está mais próximo do polo sul da lua do que qualquer outra espaçonave na história já se aventurou. A região é considerada uma área de interesse científico e estratégico fundamental para as nações que viajam pelo espaço, uma vez que os cientistas acreditam que a região poderá albergar depósitos de gelo de água.

A água, que estará congelada em crateras sombrias, poderá ser convertida em combustível para foguetes ou mesmo em água potável para futuras missões tripuladas.

A tentativa da Índia de pousar sua espaçonave perto do polo sul lunar ocorre apenas alguns dias após a tentativa fracassada da Rússia. A nave russa Luna 25 caiu na lua a 19 de agosto depois de uma falha nos motores.

Na aproximação à lua, as câmaras da Chandrayaan-3 capturaram fotografias, incluindo uma tirada a 20 de agosto que a agência espacial da Índia partilhou na passada terça-feira.

Um marco na afirmação da Índia como superpotência global no espaço.

Chandrayaan-3 Mission:



Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).



This camera that assists in locating a safe landing area -- without boulders or deep trenches -- during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB