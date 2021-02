A sonda «Perseverance», da NASA, aterrou na quinta-feira à noite, com sucesso, na superfície de Marte e registou uma imagem do momento histórico. O veículo robotizado irá recolher amostras, analisar a atmosfera e captar o som de Marte.

A fase final do voo, que o robô atravessou com sucesso, é classificada pelos cientistas como «sete minutos de terror». A sonda tem como missão principal preparar a exploração do planeta por seres-humanos.

O robô «Perseverance» aterrou na superfície de Marte quando eram 20h56 de Lisboa. A aterragem do «Perseverance», uma missão não tripulada da Administração de Aeronáutica e Espaço (NASA), foi transmitida nas redes sociais Twitter e YouTube e também na página oficial da NASA na internet, desde as 19h15.

As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia (Estados Unidos).

O sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez minutos a chegar à Terra, ou seja, quando a equipa responsável pela coordenação da aterragem do «Perseverance» recebeu a informação de que o robô tinha aterrado, o aparelho já estaria há vários minutos no solo.