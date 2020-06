O Observatório do Futebol (CIES) revelou esta segunda-feira a lista dos jogadores mais valiosos das cinco grandes ligas. A tabela, que é liderada por Kylian Mbappé, com um valor de 259.2 milhões de euros, conta com três portugueses no top-20, entre eles Bruno Fernandes, com um valor de 104.9 milhões, e que é o médio ofensivo mais valioso.

Mas Bruno Fernandes até é o terceiro jogador português da lista. À frente do jogador do Manchester United está João Félix, com um valor de 107.9, e Bernardo Silva, que é o português mais valioso, com valor estimado de 115 milhões de euros.

Lionel Messi é apenas 21.ª, com valor de 100.1 milhões e Cristiano Ronaldo, que é o mais velho do top100, surge na 70ª posição com valor de 62.8.

O ranking é então liderado por Kylian Mbappé, seguido de Rahem Sterling (194.7 milhões), Jadon Sancho (179.1), Trent Alexander-Arnold (171.1), Marcus Rashford (152.3), Mohammed Salah (114.9), Sadio Mané (139.2), Antoine Griezmann (136.4), Alphonso Davies (135.5) e Harry Kane (118.7).

Alphonso Davies é o mais novo do top20, à frente de Erling Haland, que é 15ª, com um valor de 107.3 milhões.

Veja os jogadores do top20 na galeria associada a este artigo.

Por posições, Ederson Moraes, com um valor de €86.8 milhões, é o guarda-redes mais valioso. O central mais valioso é Matthijs de Ligt (104.7), o lateral é Trent Alexander-Arnold (€171.1), o médio defensivo é Frenkie de Jong (€102.1), o médio ofensivo é Bruno Fernandes e Kylian Mbappé é o avançado mais valioso.