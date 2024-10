Sporting e FC Porto estão em destaque quanto a talentos sub-23. Segundo dados do CIES – Observatório do Futebol, e incluindo apenas os jogadores que acumularam pelos menos 450 minutos nos respetivos campeonatos, Nico González integra o pódio entre os médios.

O jovem espanhol, do FC Porto, foi apenas superado por Moisés Caicedo (Chelsea) e Gravenberch (Liverpool).

Quanto a defesas, Ousmane Diomandé espreita o top-3, superado por Levi Colwill (Chelsea), Ryan Flamingo (PSV) e William Pacho (PSG).

Na lateral, o português Geovany Quenda está entre os 10 melhores alas, numa lista liderada por Gvardiol, do Manchester City.

De recordar que estas listas contam com atletas de todos os campeonatos, pelo que se torna habitual constarem nomes de Brasil, México e Estados Unidos.

Quanto aos portugueses no estrangeiro, João Neves é aquele que mais oportunidades de golo criou nos principais cinco campeonatos da Europa. Até 30 de setembro, o médio, do PSG, superou Cole Palmer (Chelsea), Romano Schmid (Werder Bremen) e Lamine Yamal (Barcelona).

No oitavo posto está Rafael Leão, do Milan, seguido por Salah (Liverpool) e Mitchell Weiser (Werder Bremen).