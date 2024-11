Ousmane Diomande é um dos defesas-centrais mais cotados do futebol nacional e europeu, na atualidade. Avaliado em 40 milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt, soma a segunda temporada enquanto titular no Sporting.

Quase a fazer 21 anos, o costamarfinense foi destacado pelo Observatório do Futebol (CIES) como o segundo defesa-central sub-21 mais difícil de ser driblado no futebol mundial. Ganha 82% dos duelos, sendo uma verdadeira 'muralha' no centro da defesa leonina.

O checo Adam Sevinsky, do Slovan Liberec, lidera a lista com uns impressionantes 90%. A lista é, aliás, composta por vários nomes desconhecidos, de ligas tão distantes como a israelita ou a segunda divisão sueca. Lautaro Di Lollo, do Boca Juniors, será talvez o nome mais conhecido além de Diomande.

Nesta época, Diomande leva 14 jogos. Na temporada passada, somou 38 encontros e três golos. O central chegou ao clube em janeiro de 2023, por quase 10 milhões de euros.