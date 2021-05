O Sporting está entre as equipas europeias que melhor aproveitamento tem dos jogadores formados no clube esta temporada.

Segundo um estudo do CIES – Observatório para o futebol, 26,3 por cento do total de minutos acumulados pelos jogadores dos leões em 2020/21 correspondem a atletas que fizeram a formação em Alcochete.

Este número faz do emblema leonino o melhor neste registo no campeonato português, bem à frente dos 12,64 por cento do FC Porto e dos 8,58 por cento do Belenenses, as duas melhores equipas a seguir ao conjunto verde e branco – o Benfica, por exemplo, surge em quinto, à frente do Vitória de Guimarães, com 6,78 por cento.

No panorama europeu, e entre as dez principais ligas (Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Portugal, Rússia, Países Baixos, Turquia e Bélgica), o Celta de Vigo surge em primeiro, com uma percentagem de 48,97. Nesse parâmetro, o Sporting já surge na 20.ª posição.

Esta época, Ruben Amorim tem utilizado regularmente vários jogadores formados em Alcochete, como Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Palhinha, João Mário, Daniel Bragança ou Tiago Tomás.