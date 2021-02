O CIES - Observatório para o futebol, publicou projeções para várias ligas, incluindo a portuguesa, e no que toca aos principais campeonatos europeus os líderes das respetivas provas, neste momento, sagrar-se-iam campeões nacionais. Há, porém, uma grande surpresa em França.

Em resumo, o CIES projeta Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Bayern Munique como campeões de Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. O Lyon vencerá a a Ligue 1, de acordo com as projeções do observatório.

Explica o CIES que a projeção foi calculada através de um modelo estatístico que tem em consideração remates enquadrados, remates na área tentados ou concedidos, posse de bola, para além de passes da equipa e dos adversários no último terço do terreno.