Esta quarta-feira, o Observatório do Futebol (CIES) disponibilizou uma lista com os 100 jogadores sub-21 mais valiosos do mundo.

Na publicação feita nas redes sociais, João Neves aparece na quinta posição, avaliado em 99,8 milhões de euros e à frente de jogadores como Endrick do Real Madrid ou Kenan Yildiz, da Juventus.

A classificação é liderada por Lamine Yamal, do FC Barcelona avaliado nuns estonteantes 180, 9 milhões de euros, superando a concorrência de Alejandro Garnacho do Manchester United e de Zaïre-Emery do Paris Saint-Germain.

Na mesma lista, estão também algumas caras conhecidas dos portugueses: Samu do FC Porto está no 22.º lugar e Diomande do Sporting CP na 24.ª posição. Fatawu, que veio para a Europa pelas portas dos leões e que atualmente representa o Leicester, está na 35.ª posição.

Gustavo Sá do Famalicão surge no 87.º posto da classificação já Mateus Fernandes, formado no Sporting e atualmente no Southampton, encontra-se no 93.º lugar. A fechar a lista, no 100.º lugar, está Roger Fernandes, jogador do SC Braga.