O CIES Observatório do Futebol apresentou esta quarta-feira a lista dos 200 jogadores mais promissores com menos de vinte anos, entre os quais destaca-se Roger Fernandes, do Sp. Braga, apresentado como o melhor jovem fora dos campeonatos das Big-5, mas a lista também contempla nomes da liga portuguesa como Geovany Quenda (Sporting), Rodrigo Mora (FC Porto), Victor Froholdt (FC Porto) ou Leandro Sousa (Benfica).

Uma lista liderada pelo incontornável Lamine Yamal, craque do Barcelona que conta com o índice mais elevado, 97,7, seguido pelo companheiro de equipa Pau Cubarsí (91,1), com Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain, a fechar o pódio dos jovens mais talentosos de 2025.

Este ranking é calculado com base na média de dois factores relacionados com a performance desportiva dos jogadores, bem como a média de minutos somados nos jogos realizados em 2025.

Roger Fernandes, com um índice de 86.3, é o primeiro jogador fora das ligas das Big-5 [Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França] a aparecer nesta lista, no 7.º lugar, atrás de Jorrel Hato (Chelsea), mas à frente de Myles Lewis-Skelly (Chelsea) e de Geovany Quenda (Sporting). O jogador do Sporting, cedido pelo Chelsea, destaca-se no 9.º lugar, com um índice de 81.

Além de Roger Fernandes e Geovany Quenda, a lista conta com mais três jogadores da liga portuguesa: Rodrigo Mora (FC Porto), Victor Froholdt (FC Porto) e ainda Leandro Sousa (Benfica).

O maior valor para um jogador fora da Europa foi atribuído a Elías Montiel, companheiro de Paulinho nos mexicanos do Pachuca que se destaca à frente do brasileiro Rayan Vitor (Vasco da Gama), perseguido pelo FC Porto, e do argentino Santino Andino (Godoy Cruz).