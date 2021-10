O Boavista é o clube da I Liga, nas primeiras sete jornadas do campeonato 2021/2022, que mais dá minutos a futebolistas estrangeiros, ao passo que o Sporting é o que menos dá, indica o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

De acordo com os dados do CIES, a noção de «estrangeiros» refere-se a «futebolistas que cresceram numa associação diferente da do atual clube», ou seja, jogadores formados fora do país do emblema no qual jogam.

Veja os dados na galeria associada.

Na I Liga portuguesa, dos 18 clubes, há apenas três, entre eles o Sporting, que dão mais minutos a jogadores formados em Portugal do que os que dão a estrangeiros (uma percentagem inferior a 50 por cento de utilização destes)

Entre os três grandes, o Benfica é o que dá mais minutos a estrangeiros (3.º na hierarquia da Liga) e depois é o FC Porto (5.º nesse ranking).

Gregos do Aris quase só jogam com estrangeiros

Nos 474 clubes analisados, o Aris Salónica, da Grécia, é o clube que mais percentagem de jogo dá a estrangeiros: 98,4 por cento.

Além disso, só dois dos clubes estudados é que não deram quaisquer minutos a jogadores estrangeiros dos seus planteis: o FK Desna da Ucrânia eo Athletic Bilbao, de Espanha, clube que aposta só em jogadores bascos.