Samu é o avançado mais valioso nos campeonatos que não constam do top-5 (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). De acordo com o CIES – Observatório do Futebol, o ponta de lança do FC Porto renderia uma transferência de 82,4 milhões de euros. O espanhol, de 21 anos, apontava à melhor época da carreira – com 20 golos em 32 jogos – até sofrer uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Esta lesão grave hipoteca o que resta da temporada e as aspirações de disputar o Mundial 2026.

Nesta lista do CIES, Samu é seguido por Vitor Roque, ponta de lança do Palmeiras avaliado em 80,3 milhões. O avançado de 21 anos regista 25 golos em 67 jogos pelo “Verdão”, depois de desiludir no Barcelona e no Betis.

A fechar o pódio está Quenda, do Sporting, que recupera de uma fratura no pé direito desde 5 de dezembro. O extremo de 18 anos foi vendido ao Chelsea há um ano, a troco de 50,7 milhões, mas neste momento renderia 65,3 milhões, de acordo com o CIES.

De resto, a lista conta com Pavlidis (Benfica, 60 milhões), Osimhen (Galatasaray, 50,9 milhões), Godts (Ajax, 48,1 milhões), Suárez (Sporting, 44,9 milhões), Tzolis (Brugge, 44 milhões), Gloukh (Ajax, 42,1 milhões) e com Retegui (Al Qadsiah, 41,3 milhões).

No caso de Pavlidis, o grego de 27 anos regista 28 golos e cinco assistências em 43 jogos, próximo da última temporada – 30 golos e 12 assistências em 57 partidas.

Por sua vez, Luis Suárez, de 28 anos, aponta à melhor época da carreira. Depois de 31 golos e oito assistências em 43 encontros pelo Almería, o colombiano leva 29 golos e quatro assistências pelo Sporting, ao cabo de 37 partidas.