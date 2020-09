A liga portuguesa é das que menos dá minutos a jogadores com idade igual ou inferior a 21 anos. A conclusão é do Observatório do Futebol (CIES), que coloca Portugal no 59.º posto entre as 80 principais ligas do mundo e, entre as europeias, no 41.º lugar entre 49.

No estudo publicado esta segunda-feira pelo CIES, que mede a percentagem de minutos dados a atletas sub-21 desde a época 2015/2016, Portugal surge com 9,6 por cento de minutos de utilização aos jogadores respeitantes à faixa etária, nos 1530 jogos analisados em cinco épocas.

No topo da lista, com maior utilização de jogadores com 21 ou menos anos, está a Estónia (31,1 por cento), seguida da Letónia (27,2 por cento) e da Eslovénia (26,4 por cento). Na cauda da tabela surge a China, que é o país que menos minutos dá a jovens (3,9 por cento). A Turquia (4,1 por cento) e a Arábia Saudita (4,6 por cento) são as outras nações com menos percentagem.

Olhando apenas às cinco principais ligas europeias (big-five), a França é quem mais dá tempo de jogo à juventude (15,4 por cento) e a Inglaterra menos (7,1 por cento).