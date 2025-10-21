Segundo um estudo do Observatório do Futebol (CIES), a II Liga está entre as competições com mais cartões vermelhos a nível mundial.

Após a análise estatística de 66 ligas a nível mundial, a segunda divisão portuguesa é a quinta com mais admoestações deste tipo, com uma média de 0.35 cartões por jogo.

À frente, tem apenas a primeira divisão da Colômbia (0.40), a segunda peruana (0.38), a primeira chilena e a principal liga israelita.

No extremo contrário, a primeira divisão do Japão, da Austrália e da Suécia destacam-se como as ligas com menos cartões vermelhos.