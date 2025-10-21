Observatório do Futebol: II Liga entre as competições com mais expulsões
Em 66 ligas de todo o mundo, a segunda divisão é a quinta com mais admoestações desse tipo
Segundo um estudo do Observatório do Futebol (CIES), a II Liga está entre as competições com mais cartões vermelhos a nível mundial.
Após a análise estatística de 66 ligas a nível mundial, a segunda divisão portuguesa é a quinta com mais admoestações deste tipo, com uma média de 0.35 cartões por jogo.
À frente, tem apenas a primeira divisão da Colômbia (0.40), a segunda peruana (0.38), a primeira chilena e a principal liga israelita.
0.40
0.38
0.36
No extremo contrário, a primeira divisão do Japão, da Austrália e da Suécia destacam-se como as ligas com menos cartões vermelhos.
0.06
0.07
0.09
