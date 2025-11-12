O Observatório do Futebol (CIES) elaborou uma análise sobre os salários dos cinco principais campeonatos da Europa e concluiu quais os 100 jogadores que deveriam receber mais, considerando apenas fatores futebolísticos.

No top-10 dos jogadores que mais deveriam receber pelo mérito desportivo há um português: João Neves. Segundo esta projeção, o salário do jovem do Paris Saint-Germain deveria ser de 17,3 milhões de euros anuais.

Este estudo levou em consideração variáveis como tempo de jogo no último ano, o nível desportivo das partidas disputadas, a taxa de jogos na condição titular e a posição de cada jogador, isto porque os jogadores de ataque tendem a ganhar mais do que defesas ou guarda-redes.

De resto, as duas primeiras posições são ocupadas por dois avançados. Kylian Mbappé lidera a lista com um salário bruto anual de 22,8 milhões de euros, excluindo montantes relativos a prémios e outras variáveis. Mohamed Salah surge em segundo, com 17,9 milhões.

O salário apresentado para o avançado do Real Madrid é 40 por cento inferior àquele que o francês aufere na realidade, no entanto, importa lembrar que os «merengues» não pagaram uma taxa de transferência por Mbappé e o jogador tem um estatuto de superestrela.

Vitinha é o segundo português nesta lista e surge na 27.ª posição, com 14,5 milhões de euros por ano. Bernardo Silva está em 29.º, com 14,4ME. Já Nuno Mendes, surge em 52.º (11,7ME), Pedro Neto em 82.º (9,9ME) e Rafael Leão em 99.º (9,3ME).

Confira, na galeria associada, o top-10