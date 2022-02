O Manchester United é o clube com o saldo mais negativo entre gastos líquidos e ganhos com transferências de futebolistas nos últimos dez anos, desde o verão de 2012, indica o mais recente relatório semanal do Observatório do Futebol (CIES), publicado na segunda-feira.

No saldo entre gastos e ganhos, o top-20 é mesmo dominado por clubes ingleses da Premier League: 14 aparecem entre os 20 clubes das cinco principais ligas europeias, as ‘big-5’, com os números mais negativos. A completar estes 20 clubes com pior saldo, estão três clubes italianos, um francês, um espanhol e um alemão. Veja todos os números destes na galeria associada ao artigo.

De acordo com o CIES, os dados, «reunidos com o maior cuidado através do cruzamento de todas as fontes possíveis, incluem eventuais taxa adicionais incluídas nos negócios, independentemente do seu pagamento efetivo». O CIES nota também que «dentro dos limites da informação disponível, os rendimentos decorrentes de comissões de venda também são tidos em conta».

Por oposição ao Manchester United, o Lille, de França, surge como o clube das cinco principais ligas europeias com o saldo mais positivo, de 349 milhões de euros, fruto de gastos avaliados em 319 milhões de euros e ganhos de 668 milhões de euros.

Olhando de forma individual a gastos, o Manchester City foi o clube que mais gastou (1.699 mil milhões de euros), enquanto o Chelsea foi o clube com mais ganhos (1.201 mil milhões de euros). Ainda assim, os azuis de Londres figuram com um dos clubes com o saldo global mais negativo.