O Benfica é o segundo clube da Europa que mais futebolistas ofereceu às cinco maiores ligas europeias, as chamadas Big Five, de acordo com um estudo publicado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

De acordo com os dados do CIES, saíram 21 jogadores da Luz (formação mas também atletas contratados) com destino às ligas alemã, espanhola, francesa, inglesa e italiana. Só o Ajax supera este registo, com 22. A completar o pódio está o Salzburgo.

Em relação aos clubes portugueses, o Sporting aparece no quinto lugar, com 17 jogadores, enquanto o FC Porto é oitavo, com 15.

Na lista aparecem ainda mais 11 equipas de Portugal: Vitória de Guimarães (5), Sporting de Braga (4), Nacional da Madeira (2), Belenenses (2), Vitória de Setúbal (2), Desportivo das Aves (1), Feirense (1), Marítimo (1), Paços de Ferreira (1), Estoril Praia (1) e Rio Ave (1).