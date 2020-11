O Benfica foi o clube da Europa que teve maior pontuação qualitativa entre as 31 principais ligas das federações-membro da UEFA, no que respeita ao aproveitamento dos jovens que jogaram nos clubes dessas divisões no último ano, de acordo com o último estudo do Observatório do Futebol (CIES).

O estudo, lançado na segunda-feira, aponta que o Partizan foi o clube que mais jogadores teve nessas 31 ligas, um total de 85.