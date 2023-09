O Benfica foi o sétimo clube fora das cinco principais Ligas que mais gasta na construção do plantel, num investimento de 188 milhões de euros, de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).



Nesta lista sem emblemas dos Big-5, o FC Porto ocupa a 11.ª posição (tem um orçamento de 152 milhões de euros) imediatamente à frente do Sporting (151 milhões de euros). O Al Hilal, de Jorge Jesus foi quem mais gastou (382 milhões de euros), fora das cinco principais Ligas.



Nota ainda para o facto de Leicester, Leeds United e Southampton, emblemas que militam no segundo escalão do futebol inglês, estarem no top cinco.



O Observatório do Futebol (CIES) exibiu também a lista dos clubes que mais gastaram para construir os atuais plantéis. O pódio é constituído por três equipas inglesas: Manchester United (1.150 ME), Chelsea (1.134 ME) e Manchester City (1.042 ME), campeão inglês e europeu.



PSG e Real Madrid são os únicos não ingleses na lista elaborada pelo CIES.

Veja quais os clubes que mais gastaram na construção dos plantéis para 2023/24 na galeria associada ao artigo. Avaliação soma valores fixos da transferência e variáveis em função de objetivos, independentemente de terem sido concretizados.