O Observatório do Futebol (CIES) elaborou uma análise sobre os guarda-redes com os valores de mercado mais elevados em 67 ligas de todo o mundo e o benfiquista Anatoliy Trubin surge numa posição de destaque.

O ranking é liderado pelo guarda-redes do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, que está avaliado em 73,5 milhões de euros. Bart Verbruggen, do Brighton (60,8 milhões de euros), e Lucas Chevalier, do PSG (59,8 milhões de euros), completam o pódio.

O quarto lugar é ocupado por Robert Sánchez, do Chelsea, cujo valor de mercado está estimado em 45,5 milhões de euros.

É no meio do top-10 que surge o guardião da baliza encarnada. O ucraniano Trubin ocupa o quinto lugar do ranking, avaliado em 45,2 milhões de euros.

Segue-se na lista Mile Svilar, um jogador também conhecido no universo benfiquista. O guarda-redes sérvio, que representou as águias entre 2018 e 2022 até rumar à Roma, onde joga atualmente, tem um valor de mercado estimado em 44 milhões de euros, o que lhe vale a sexta posição.

O top-10 completa-se por Giorgi Mamardashvili, do Liverpool (43,1 milhões de euros), Caoimhín Kelleher, do Brentford (42 milhões de euros), Marco Carnesecchi, da Atalanta (41,9 milhões de euros) e Jonas Urbig, do Bayern Munique (38,6 milhões de euros).