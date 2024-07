Figura: Geovany Quenda encanta

Foi a grande surpresa de Ruben Amorim para o onze desta noite, com o jovem avançado a entrar para o corredor direito e, com Nuno Santos lesionado, a desviar Geny Catamo para a esquerda. O jovem avançado entrou muito bem no jogo, oferecendo uma forte dinâmica ao corredor, com constantes arrancadas que permitiam ao Sporting galgar muitos metros em campo no ataque à área basca. Encantou as bancadas com bons pormenores técnicos, com destaque para uma receção com o calcanhar e teve duas oportunidades soberanas para marcar. Na primeira, depois de um remate de Gonçalo Inácio à trave, rematou forte com a bola a ir caprichosamente ao poste. Na segunda, logo a seguir, apareceu solto sobre a direita para rematar rasteiro, com Padilla fora da baliza, mas Yeray Alvarez recuperou a tempo e salvou sobre a linha fatal. Saiu já na segunda parte, aos 68 minutos, esgotado, mas certamente com a moral em alta.

Momento do jogo: Pote abre o marcador com classe

Voltou a marcar na festa dos Cinco Violinos, tal como já tinha feito, há um ano, no triunfo sobre o Villarreal (3-0). Mais um golo com a marca de Pote, carregado de classe, depois de uma assistência de Gyökeres. Sobre a esquerda, invadiu a área e marcou como quis.

Outros destaques:

Geny Catamo

Depois de ter feito uma época inteira a jogar sobre a direita, desta vez, Geny Catamo apareceu no corredor contrário, numa solução ensaiada para a Supertaça com o FC Porto, num jogo em que Ruben Amorim não vai poder contar com Nuno Santos (lesionado) e Matheus Reis (castigado). Revelou algum incómodo na nova posição, sobretudo, a conduzir a bola junto à linha. Ainda assim, teve duas oportunidades para marcar, com dois remates de primeira, a cruzamentos de Quenda. Saiu no início da segunda parte para ceder a vez a Ivan Fresneda que, desta vez, também jogou sobre a esquerda.

Morita

Hjulmand esteve em destaque antes do início do jogo, ao receber a braçadeira de capitão das mãos de Seba Coates, mas em campo, esta noite, Morita esteve melhor do que o dinamarquês, sempre bem colocado em campo, com um passe preciso e com muitas boas recuperações de bola. O internacional japonês está no ponto para o início da nova temporada.

Gyökeres

Não marcou, mas deixou o campo debaixo de uma enorme ovação e com o seu nome a ser entoado nas bancadas. Ainda não está com o ritmo que nos habituou na temporada passada, mas parece estar a caminhar para lá a passos largos. Esta noite fez a assistência para o primeiro golo de Pedro Gonçalves e ensaiou vários remates à baliza basca.

Debast

Sem Diomande (castigado) e St. Juste (lesionado), o reforço belga foi titular esta noite, jogando entre Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, com uma exibição segura e carregada de confiança, saindo muitas vezes a jogar com a bola nos pés.

Matheus Reis

Entrou tarde, mas ainda foi a tempo de agitar o jogo e acabou por fazer duas assistências na ponta final do jogo que permitiram ao Sporting um resultado mais dilatado. Não vai estar disponível para a Supertaça, devido a castigo, caso contrário, seria certamente titular.