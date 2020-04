Cindy Álvarez não se tem deixado afetar pelo isolamento social. Grande adepta das redes sociais e do fitness, a mulher do portista Matheus Uribe partilha regularmente os treinos físicos que realiza em casa e mantém ativo o seu negócio com vários ensaios em que divulga a roupa interior da marca que comercializa a partir da Colômbia.

A companheira do médio colombiano que chegou esta época ao FC Porto tem uma marca com o seu nome, a operar desde Medellín, que disponibiliza vários produtos para mulheres mas aposta em larga escala na lingerie sensual e nos biquínis.



Cindy Álvarez acaba por ser a modelo mais regular da marca, tirando proveito do corpo bem definido, do espírito descomplexado e da sua popularidade nas redes sociais.