Cindy Álvarez partilhou no domingo várias imagens de um passeio em família ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, que incluiu um piquenique ao ar livre.

A colombiana, sempre muito ativa nas redes sociais, visitou o local com Matheus Uribe, os filhos e mais algumas pessoas, mostrando-se encantada com locais como a Cascata do Tahiti ou o Miradouro da Pedra Bela.

Na Cascata do Tahiti, em Vilar da Veiga, Cindy Álvarez fez questão de passar algum tempo debaixo de uma queda de água, com um biquíni que captou a atenção dos presentes, e chegou a ter a companhia do marido e dos filhos. Matheus Uribe, a gozar uma pausa no trabalho do plantel do FC Porto, também deu uns mergulhos

