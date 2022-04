Pode parecer uma ideia estranha, admitimos.

Mas isto dos Óscares não é só vestir um fato bonito e ir dar uma chapada ou outra em quem faz piadas no palco da cerimónia.

Nada disso. Aquilo é uma coisa que exige treino. Muito treino.

Uns filmes mais do que outros, claro. Mas é como tudo na vida.

Vejamos a razão que levou Will Smith à cerimónia do passado domingo: quanto treino não houve por detrás da história de King Richard? Centenas de treinos. Milhares talvez.

E depois sim, na hora de jogar a sério, há que mostrar que o treino valeu a pena. Mas isso, todos estamos carecas de saber.

A história de como Richard Williams moldou as filhas, Venus e Serena Williams, para as tornar em dois dos nomes maiores de sempre do ténis feminino valeu a Will Smith o Óscar para melhor ator, na edição realizada de 2022.

Mas esta está longe de ser a primeira vez que a Academia de Hollywood se deixa convencer por histórias verdadeiras ou inspiradas na realidade de desportistas ou de equipas das mais variadas modalidades.

Ao longo do tempo, foram vários os filmes que brilharam no grande ecrã, contando as mais inspiradoras – ou trágicas! – histórias de desporto.

Uma espécie de «chapada» que o desporto dá aos argumentistas de Hollywood que passam a vida a inventar histórias vencedoras.

Aliás, este ano, «King Richard» nem foi o único personagem real do mundo do desporto a ser premiado na gala.

Mas claro que isso lhe pode ter passado ao lado, varrido por uma chapada e pelo eco da mesma que se prolongou durante a semana.

Mas agora que o fim de semana está à porta, o Maisfutebol preparou-lhe um dossier com um menu de filmes que se basearam em histórias reais do desporto e convenceram Hollywood, tendo sido nomeados ou vencido os principais prémios do cinema.

E até parece que vai estar frio nos próximos dias. É aproveitar, puxar uma mantinha e escolher a história que mais lhe agradar.

É melhor para aquecer do que uma chapada. Ou pelo menos, mais agradável.

Veja as nossas sugestões sobre Quando as histórias do desporto chegam aos Óscares.