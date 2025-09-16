O mundo do cinema está de luto. Robert Redford, ator e cineasta icónico, faleceu esta terça-feira, 16 de setembro de 2025, aos 89 anos, na sua casa em Sundance, Utah, enquanto dormia, confirmou Cindi Berger, diretora executiva da agência de comunicação Rogers & Cowan PMK, citada pelo jornal New York Times.

«O Robert Redford morreu no dia 16 de setembro de 2025, em sua casa em Sundance, nas montanhas do Utah - o lugar que ele amava, rodeado daqueles que amava. Vamos sentir muito a sua falta. A família pede privacidade», pode ler-se num breve comunicado.

Nascido a 18 de agosto de 1936, Redford construiu uma carreira de décadas em Hollywood, deixando um legado que marcou tanto as artes da representação como da realização. Entre os seus grandes papéis estão clássicos como Dois Homens e um Destino (1969), Os Homens do Presidente (1976) — que retrata a investigação do escândalo Watergate — e Golpe de Mestre (1973), que lhe valeu a única nomeação ao Óscar enquanto ator.

Aos 40 anos, Redford iniciou-se na realização, conquistando o Óscar de Melhor Realizador com Gente Comum (1980), que venceu ainda outras três estatuetas, incluindo Melhor Filme. Assinou ainda filmes como O Segredo de Milagro (1988), Duas Vidas e o Rio (1992) e Quiz Show (1994), nomeado a quatro Óscares.

Para além da carreira artística, Robert Redford foi um grande impulsionador do cinema independente. Em 1981 fundou o Sundance Institute e revitalizou um festival de cinema em Utah que hoje é o Festival Sundance, o maior evento do género nos EUA.

O ator deixa a esposa Sibylle Szaggars, com quem estava casado desde 2009, as filhas Shauna e Amy, e vários netos.