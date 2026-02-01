Ciro Immobile
OFICIAL: Ciro Immobile é reforço do Paris FC
Avançado assina até junho de 2026
O Paris FC anunciou, este domingo, a contratação de Ciro Immobile, proveniente do Bolonha, até junho de 2026.
Esta temporada, o avançado de 35 anos, que conta com passagens pela Juventus, Dortmund, Sevilha e Lazio, realizou nove jogos e não apontou qualquer golo pelo emblema italiano.
Atualmente, o Paris FC ocupa a 13.ª posição do campeonato francês.
