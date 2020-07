Cristiano Ronaldo precisava de um milagre em forma de um póquer (quatro golos) na última jornada da Serie A para conquistar o título de melhor marcador em Itália e a Bota de Ouro. Isto, se Ciro Immobile ficar em branco no terreno do Nápoles.



Immobile voltou a marcar pela Lazio nesta quarta-feria, ao contrário do português, e passa a dispor de uma vantagem considerável em relação ao avançado da Juventus. Para trás ficou Robert Lewandowski.



Na derradeira ronda do campeonato, no próximo sábado, a Juve recebe a Roma de Paulo Fonseca e a Lazio joga em Nápoles. Ronaldo terá de balançar as redes quatro vezes e esperar que o italiano não o faça. Em caso de empate, o internacional luso leva vantagem, já que disputou menos minutos.



Eis o top-3 atual:



Ciro Immobile (Lazio): 35 golos

Robert Lewandowski (B. Munique): 34

Cristiano Ronaldo (Juventus): 31