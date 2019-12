Ciro, jogador de futsal do Burinhosa, denunciou nas redes sociais que foi alvo de insultos racistas este sábado no jogo frente ao Modicus, no jogo da Taça de Portugal.

«Venho por meio deste manifestar a minha tristeza e indignação sobre o ocorrido hoje no jogo entre Burinhosa vs Modicus no Pavilhão de Sandim pela Taça de Portugal, onde prestes a completar 12 anos no país e cidadão português, passei pelo cenário de racismo», escreveu Ciro, numa publicação publicada no Facebook.

O atleta adiantou que os adeptos do Modicus «se manifestavam e gritavam de forma desrespeitosa e preconceituosa com insultos de macaco» a ele dirigidos no final do encontro e que «as autoridades competentes nada fizeram, ignorando o mal feito e a total falta de respeito.»

«O racismo é crime e o meu profissionalismo não interfere na minha cor, raça ou nacionalidade. Respeito é o que qualquer pessoa merece!! Tristeza define onde ainda existam pessoas deste tipo», termina a publicação de Ciro.

Entretanto o Modicus emitiu uma nota em que diz que «ao tomar conhecimento da publicação do jogador Ciro - CCRD Burinhosa, vem demarcar-se das acusações efetuadas, estando solidária com o atleta, caso se confirmem tais acusações.»

«O clube está disponível para colaborar com as autoridades no apuramento dos factos. Tais atitudes não se coadunam com os princípios éticos e de fair-play do nosso clube», diz ainda a nota do clube.