A empresa que representa Fábio Silva, a Soccer Talent Vision Lda, reclama um total de 4,6 milhões de euros ao FC Porto, em duas ações interpostas na passada quinta-feira no Juízo Central Cível do Porto.



Segundo apurou o Maisfutebol, na primeira ação da STV reclama 1.342.801,92 euros relativos a verbas do serviço prestado na renovação do jovem avançado aos dragões - na altura o jogador ficou blindado com a cláusula mais alta da história do futebol português.



A empresa responsável pelo agenciamento do atacante do Wolverhampton reclama também 3.280.013,70 euros. Este valor é referente aos serviços de intermediação da transferência que levou Fábio Silva para o clube inglês a troco de 40 milhões de euros.



O FC Porto terá de responder em tribunal por uma dívida de 4.622.815,62 euros.



Refira-se que Fábio Silva também tinha colocado os dragões em tribunal por causa de uma dívida superior a 250 mil euros.

