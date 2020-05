O Sporting apelou «às autoridades competentes ação e consequência» sobre atos de violência relacionados com o desporto.

O clube de Alvalade reagiu à notícia da TVI, que deu conta de uma rixa entre adeptos de Sporting e Benfica e que terminou com o esfaqueamento de um elemento da Juve Leo por parte de membros dos No Name Boys.

«O Sporting vem mais uma vez alertar para os episódios de violência que são frequentes no futebol nacional e o mancham, por vezes de sangue e morte», escreveu o emblema de Alvalade.

«Com o aproximar do reatar da competição é urgente agir sobre este tipo de comportamento que ameaça o bem-estar do adepto comum do Desporto em Portugal», acrescenta o Sporting que frisa que a «violência não pode fazer parte do Desporto e da Sociedade portuguesa do século XXI» e, por isso, solicita às autoridades competentes ação e consequência sobre estes atos».

A terminar, o clube verde e branco apelou ainda «a que todos os clubes, agentes desportivos e adeptos venham a terreiro, sem receios, travar, de frente, esta luta contra a violência no Desporto».