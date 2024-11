O FC Porto anunciou esta quarta-feira nas redes socias que já vendeu todos os bilhetes que tinha disponíveis para o clássico frente ao Benfica no estádio da Luz, jogo referente à 11.ª jornada do Campeonato.

Em pouco mais de uma hora, os dragões venderam os ingressos que restavam para o terceiro clássico do ano, o primeiro da época com as águias.

O jogo entre Benfica e FC Porto está marcado para o próximo domingo, 10 de novembro, às 20h45.