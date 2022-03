A FIGURA: Taremi

Apareceu na segunda parte e a tempo de ser decisivo. Empatou o jogo na conversão de um penálti e serviu Evanilson para o 2-1 com um delicioso toque de calcanhar, num lance em que vincou vincado o tipo de jogador que é o iraniano: um jogador de equipa.

O MOMENTO: golo de Sarabia. MINUTO 49

Não é engano, não senhor. Foi a partir do golo do Sporting que o FC Porto apareceu no clássico. Mesmo antes da tripla substituição logo após o 1-1, os azuis e brancos já estavam por cima, com Fábio Vieira (que viria a sair) mais interventivo e Vitinha mais impositivo com bola no corredor central. Depois disso veio a precipitação de Porro num penálti desnecessário e o crescimento dos visitantes com novas unidades. Mas foi aquele golo de Sarabia que despertou o dragão.

OUTROS DESTAQUES

Evanilson: tal como Mehdi Taremi, sentiu muitas dificuldades nos primeiros 45 minutos, muito por força da incapacidade do FC Porto em fazer chegar a bola ao ataque com qualidade. Divide os louros da reviravolta com o parceiro da frente. Sofreu o penálti que permitiu aos visitantes chegarem ao empate e assinou o 2-1. É cada vez mais um dos indispensáveis de Sérgio Conceição e mostra-o também nos grandes jogos.

Uribe: foi muitas vezes o terceiro defesa-central do FC Porto, mas foi na segunda parte que se revelou mais preponderante no apoio defensivo, acumulando cortes decisivos e mostrando ser um auxílio indispensável a Pepe e Mbemba. Tremendamente útil e altruísta.

Otávio: preparava-se para entrar há já alguns minutos quando viu, da linha do meio-campo, o FC Porto chegar ao empate de penálti. Esteve 60 minutos no banco e tê-los-á usado para perceber os espaços por onde o clássico podia virar para os dragões. Entrou muito bem no jogo e contribuiu para a melhoria da equipa como um todo e para o crescimento de Vitinha, com quem passou a dividir a construção de jogo a meio-campo. Já nos descontos falhou o terceiro do FC Porto quando tentou picar sobre Adán. Meia-hora de altíssimo nível.

Pepê: foi a jogo, juntamente com Otávio e João Mário, logo após o 1-1. Agitado, foi fundamental na jogada do 2-1, na qual se antecipou a Adán e fez uma leitura perfeita depois disso. Esteve em pelo menos outras duas oportunidades que por pouco não resultaram no 3-1 para o FC Porto.