Primeiro capítulo de um livro com duas partes a fechar o ano civil 2021, no Estádio do Dragão.

FC Porto e Benfica disputam, esta quinta-feira, a partir das 20h45, no Porto, um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal, uma semana antes do encontro entre ambos, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, dia 30.

Com Iván Marcano, Pepe e Marko Grujic incluídos no boletim clínico até à véspera do clássico para a prova rainha, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deverá – se não houver recuperações de última hora – apostar em Fábio Cardoso ao lado de Mbemba. Marchesín é apontado para render Diogo Costa, mas poderá também haver alterações mais à frente, onde a grande dúvida parece ser se joga Sérgio Oliveira ou Vitinha, caso Conceição mantenha o 4x4x2.

Do lado do Benfica, Jesus continua sem poder utilizar os lesionados Lucas Veríssimo, Radonjic e Rodrigo Pinho, mas deve fazer uma ou outra alteração na equipa face ao jogo com o Marítimo, nomeadamente no trio defensivo e no trio da frente.

Siga tudo sobre o FC Porto-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol. Veja também, na galeria associada, os onzes prováveis para o jogo.