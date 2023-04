Horas após o clássico entre o Benfica e o FC Porto, Artur Soares Dias deixou nas redes sociais uma mensagem de satisfação pelo trabalho realizado.

«Podem não acreditar e podem ter dificuldades em perceber... Não há melhor sentimento quando se termina o 25.º clássico/dérbi e se sente que o FUTEBOL saiu a ganhar. Que o mais relevante foi o espectáculo e os jogadores, independentemente de algum lapso que alguns possam querer encontrar», escreveu no Instagram.

Durante o clássico que o FC Porto venceu, Soares Dias marcou 28 faltas e mostrou oito vezes o cartão amarelo, tendo anulado, após recurso ao VAR, um golo aos azuis e brancos.

«A maior vitória que podemos ter é continuar a receber de ambas as partes o respeito e o reconhecimento do esforço praticado na valorização do desporto que todos gostamos. A todos aqueles que confiaram e contribuíram para aqui chegar, obrigado», escreveu ainda.