Após a presença de Frederico Varandas na sala de imprensa, os ânimos aqueceram no Dragão. O presidente do Sporting foi abordado por Vítor Baía depois de ter criticado o hómologo portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, conforme escreveu o Maisfutebol.



No vídeo que se segue é possível ver a confusão que se instalou no parque do estádio. Tal como o nosso jornal explicou, os dois dirigentes tiveram um troca agressiva de palavras, mas rapidamente agentes da polícia e stewards interviram assim como funcionários do FC Porto e jogadores do Sporting, tentando serenar os ânimos.



Veja: