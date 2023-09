O Benfica venceu esta noite o FC Porto, por 1-0, no Estádio da Luz, em jogo da 7.ª jornada da Liga.

O golo que decidiu o clássico foi marcado por Di María, aos 68m, num jogo em que os dragões jogaram com menos um jogador desde o minuto 19 por expulsão de Fábio Cardoso.

Benfica-FC Porto: ficha e filme do jogo

Com este resultado, o Benfica sobe à condição ao primeiro lugar da Liga, ultrapassando o FC Porto na classificação. Os encarnados somam 18 pontos, mais dois do que os dragões do que o Sporting, que tem menos um jogo e este sábado joga em Faro para se isolar no comando do campeonato.