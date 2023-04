Já são conhecidos os onzes do clássico entre Benfica e FC Porto.

Roger Schmidt apresenta de início uma equipa sem grandes surpresas, enquanto Sérgio Conceição tem como novidade os cinco jogadores que constavam do boletim clínico. Diogo Costa e Pepe são titulares, enquanto João Mário e Zaidu ficam no banco, jogando Manafá e Wendell. Tal como Evanilson, que nos últimos dias também esteve lesionado e foi dúvida nos dragões até à hora do jogo.

BENFICA: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, João Neves, Neres, Schjelderup, Tengsted e Musa.

FC PORTO: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Grujic e Galeno; Pepê e Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu,João Mário, Eustaquio, Gonçalo Borges, Namaso, Toni Martínez e Evanilson.

O pontapé de saída é às 18 horas, no Estádio da Luz.