O comportamento do público no Benfica-FC Porto, da 25.ª jornada da Liga, custou mais de 40 mil euros em multas.

A maior fatia foi para o Benfica, que terá de pagar 30.850 euros por deflagração de engenhos pirotécnicos, arremesso de objetos, insultos a Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, desrespeito à autoridade, excesso de álcool e entrada no recinto por portas às quais os ingressos não davam acesso.

Já as multas aplicadas ao FC Porto totalizaram 9.968 euros, também por comportamento incorreto do público, nos quais se incluíram a deflagração de pirotecnia, o desrespeito pelo minuto de silêncio em memória do escritor António Lobo Antunes insultos a José Mourinho e exibição de faixas não autorizadas.

Contas feitas: 40.818 euros de faturas passadas a Benfica e FC Porto.