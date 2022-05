Dois adeptos do Benfica foram detidos após terem danificado um carro da PSP e um polícia ficou ferido durante a operação policial que envolveu o Benfica-FC Porto, informou esta força da autoridade.

Antes do jogo, nada houve a salientar em termos de segurança, mas após a partida foram registados alguns desacatos que obrigaram a Polícia de Segurança Pública a intervir.

«Há um polícia ferido, uma viatura da PSP danificada e dois indivíduos detidos. São adeptos do clube da casa [Benfica]. O regresso dos adeptos do FC Porto aos autocarros decorreu dentro da normalidade», afirmou à agência Lusa o comissário Artur Serafim.

Durante o jogo, no interior do Estádio da Luz, a PSP ainda reforçou o dispositivo na zona destinada às claques do Benfica, atrás da baliza do topo sul.