No âmbito da operação montada para o Benfica-FC Porto, a Polícia de Segurança pública pediu aos espetadores que usem autocarros para chegarem ao Estádio da Luz, isto porque as duas estações de metro mais próximas do recinto - Alto dos Moinhos e Colégio Militar - estarão encerradas.

«Haverá alguns constrangimentos porque a linha azul não estará a funcionar. As pessoas deverão continuar a optar pelo transporte público», disse o intendente Francisco Alves na conferência de imprensa da PSP sobre o clássico que vai jogar-se nesta sexta-feira a partir das 18h00.

Recorde-se que, para mitigar esses constrangimentos, o Metropolitano de Lisboa vai colocar à disposição autocarros que farão a ligação entre o Campo Grande e a Estrada da Luz (e o contrário) entre as 15h00 e as 23h00.

Na Luz são esperados perto de 60 mil adeptos e Francisco Alves reconheceu que isso acarreta também constrangimentos de trânsito e, por isso, pediu que as pessoas cheguem ao estádio com antecedência.

As portas do recinto do Benfica abrem às 16h00 - duas horas antes do apito inicial de Artur Soares Dias - e a PSP, que montará um dispositivo de segurança que acompanhará também os cerca de 2 mil adeptos do FC Porto e só terminará a operação quando todas as pessoas deixarem o estádio, deixou o aviso relativamente ao uso proibido de pirotecnia. «Temos equipas uniformizadas e não uniformizadas que estão atentas ao fenómeno, que são os nossos ‘spotters’ também», vincou.