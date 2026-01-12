Com o Clássico à porta, o Maisfutebol foi olhar para os dados de Benfica e FC Porto esta época, à boleia do SofaScore*. Os encarnados até dividem argumentos com os dragões no capítulo ofensivo, mas, defensivamente, a equipa de Farioli quase não dá hipótese.

Embora tenha uma média superior em golos marcados por jogo, o Benfica, desde que José Mourinho sucedeu a Bruno Lage, perde para o FC Porto tanto em grandes oportunidades criadas como falhadas. Ou seja, o conjunto de Farioli cria mais ocasiões perigosas do que as águias, porém, desperdiça mais golos.

A formação da Luz destaca-se ainda por ser mais rematadora (15.9 remates por jogo contra 14.6), tem maior acerto no drible e troca mais a bola no campo do adversário. Este é um dado assinalável, porque a equipa de Mourinho, em média, soma 217.4 passes precisos no campo adversário, enquanto o FC Porto se fica apenas pelos 170.9. Por outro lado, o Benfica aposta mais nas bolas longas e cruzamentos do que os portistas.

No aspeto ofensivo, o FC Porto destaca-se dos encarnados – ainda que ligeiramente – no capítulo da posse de bola. Além disso, a equipa de Farioli acerta mais no passe (429.4 passes precisos por jogo contra 411.6) e troca mais a bola no seu próprio campo.

Defensivamente, a história é outra. E começa logo pelos golos sofridos. O FC Porto sofre, em média, apenas 0.24 gols por jogo, enquanto o Benfica regista 0.69. Além disso, os dragões mantiveram a baliza a zeros em 76 por cento dos jogos, enquanto as águias sofreram em mais de metade das partidas realizadas.

A equipa de Mourinho até tem uma média superior de desarmes, mas regista menos interceções, alívios e bolas recuperadas por jogo. Esta acutilância dos dragões traduz-se também no número de faltas. Os comandados de Farioli cometem, em média, 13.6 faltas por jogo e o Benfica faz 11.5.

Um dos pontos em que o Benfica consegue sobressair face ao FC Porto é no número de duelos ganhos. A média dos encarnados está em 59.2 por cento, enquanto o FC Porto tem apenas 47.9.

Embora a diferença seja ligeira, a equipa de Mourinho também recupera mais vezes a bola no último terço do que o FC Porto.

Depois do nulo enfadonho para o campeonato, o Dragão volta a acolher o FC Porto-Benfica, desta feita nos quartos de final da Taça de Portugal. O jogo está marcado para as 20h45.

*Dados estatísticos apenas de jogos na Liga e Taça da Liga