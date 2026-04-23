O Conselho de Disciplina absolveu Deniz Gul após uma participação do Benfica, que avançou com uma queixa devido a um gesto obsceno dirigido pelo jogador do FC Porto para as bancadas após o clássico no Estádio da Luz no passado dia 8 março.

O caso motivo a abertura de um processo disciplinar que foi agora fechado após o CD julgar «totalmente improcedente a acusação».

Ainda relativamente ao jogo, que terminou com um empate a dois golos, foram aplicadas multas a dois elementos de Benfica e FC Porto devido a factos ocorridos após o jogo: Duarte Botelho, que exerceu funções como diretor de segurança substituto do Benfica, e António Moreira, técnico de equipamentos do FC Porto, foram alvo de coimas de 1.530 euros.