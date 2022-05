Everton Cebolinha é baixa de última hora para o clássico deste sábado entre Benfica e FC Porto devido a problemas físicos, confirmou o Maisfutebol.

O extremo brasileiro é um dos três jogadores que caem da lista de convocados de Nélson Veríssimo: os outros são Radonjic e Diogo Gonçalves, que também falha o jogo por questões físicas. Destaque para as titularidades de Gil Dias e de Valentino Lázaro.

Do lado do FC Porto, a única alteração promovida por Sérgio Conceição comparativamente com o último jogo, diante do Vizela, é a entrada de João Mário: Fábio Vieira cai das opções iniciais e começa no banco de suplentes.

Os onzes oficiais do clássico:

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl e Taarabt; Valentino Lazaro, Gonçalo Ramos e Gil Dias; Darwin.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Vitinha e Otávio; Pepê, Evanilson e Taremi.